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Adnan Koç tutuklandı

Tv dizi oyuncusu Adnan Koç tutuklandı.

Adnan Koç tutuklandı

Tv dizi oyuncusu Adnan Koç tutuklandı.

22 Mart 2018 Perşembe 23:03
Adnan Koç tutuklandı

Adnan Koç tutuklandı

   Tv dizi oyuncusu Adnan Koç tutuklandı.Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan dizi oyuncusu Adnan Koç ve 2 kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Behram Paşa' rolünü canlandıran oyuncu Adnan Koç, kardeşleri ve 1 arkadaşı uyuşturucu torbacısıyla birlikte gözaltına alındı. Koç uyuşturucuları polise vermemek için bir süre direndi. Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyete ve sanat dünyasına uyuşturucu satışı yaptığı belirtilen torbacı Sinan Bozburun'u takibe aldı. Torbacının İçerenköy'deki bir kafenin müşterilerine uyuşturucu satmaya gittiğinin tespit edilmesi üzerine fiziki takip yapıldı. Torbacıdan aldığı 5 fişek kokaini kardeşleri ve 1 arkadaşına götüren oyuncu Adnan Koç gözaltına alındı. Koç'un polise mukavemet etmesi nedeniyle zor kullanıldı. Operasyonda Adnan Koç'un yine oyunculuk yapan kardeşi Mehmet Hayri, Ahmet ve Şeyhmuz Koç ile arkadaşı Mehmet Pınarbaşı gözaltına alındı.

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Son Güncelleme: 22.03.2018 20:11
Anahtar Kelimeler:
Adnan Koç
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