Adriana izleyenleri büyüledi

Geçtiğimiz hafta Çİn'de düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show 2017'de podyuma çıkan Adriana Lima izleyenleri büyüledi.Heyecanla beklenen Victoria's Secret Fashion Show 2017, geçtiğimiz hafta Çin'de düzenlendi. Şova tam 18 kez çıkarak en kıdemli melek unvanını alan Adriana Lima, defile sonrası emekliye ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.Victoria's Secret'ın Türkiye temsilcileri, 36 yaşındaki modelin, “20 yılı tamamlamak istiyorum. Bu nedenle iki yıl daha Victoria's Secret meleği olmaya devam edeceğim” dediğini açıkladılar.

Sözcü