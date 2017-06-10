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10 Haziran 2017 Cumartesi 09:06

Adriana Lima hamile mankeni karnından öptü

Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros'un çıktığı Antalya defilesinde Lima'nın öpücüğü geceye damgasını vurdu.

Adriana Lima hamile mankeni karnından öptü
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Adriana Lima hamile mankeni karnından öptü

Dünyaca ünlü top model Adirana Lima, Antalya’da katıldığı bir defilede 3 aylık hamile olan Brezilyalı top model Ana Beatriz Barros’un karnını öptü.

Antalya’nın Turizm Beldesi Belek’te düzenlenen Dosso Dossi Show defilesi düzenlendi. Dosso Dossi Fashion Show ve The Land of Legends ortaklığında gerçekleştirilen defilede, Victoria’s Secret’in ünlü top modellerine 50 Türk manken de eşlik etti.

Tesis içinde bulunan ve boyu 111 metreyi bulan Legends Tower önünde havuz üzerinde kurulan özel podyum, Victoria’s Secret’in ünlü Brezilyalı modelleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros’ı ağırladı. Yaklaşık 5 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşen defilede Brezilyalı modeller 3’er kıyafet sergiledi. Konseptini ve koreografisini Öner Evez ile Yakup Biçer’in hazırladığı defilede Rusya’nın son dönemde en çok konuşulan isimlerinden “çılgın manken” lakaplı Viktoria Odintsova da yer aldı.

Görsel bir şölen eşliğinde gerçekleşen şovun sürprizlerinden biri de mini konserler oldu. Ayşe Hatun Önal ve Ruslar’ın ünlü şarkıcılarından Nikolay Baskov, birer şarkılık performanslarıyla şova renk kattı.

Defilenin ardından konuklar, düzenlenen after partiye geçti. The Land of Legends da gerçekleştirilen partinin sunuculuğunu Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ve 2003 Rusya Güzeli Victoria Lopyreva yaptı. Gecede, ünlü Rus şarkıcı Nikolay Baskov bir konser verdi. Özellikle Rus hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Baskov, sahnede bir saat kaldı. DJ performans eşliğinde devam eden partide Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros da konuklara eşlik etti.

Defile sonunda ise dünyaca ünlü top model Adriana Lima ile İsabelli Fontana podyuma sıralanan modellerden meslektaşı Brezilyalı top model Ana Beatriz Barros’u şaşırtan bir sürpriz yaptı. Lima ve Fontana, 3 aylık hamile olan Barros’un karınnı öperek elleriyle sevdi. Bu hareket karşısında oldukça mutlu olduğu gözlenen Fontana ise arkadaşlarına sarıldı.

" Türkiye adına gurur verici"

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, The Land of Legends ortaklığında gerçekleştirilen defilenin dünyanın dikkatini Türkiye’ye çektiğini söyledi. 8-13 Haziran tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye’nin en büyük moda organizasyonunda bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Hikmet Eraslan, “İlk kez Brezilyalı 4 ünlü model aynı anda podyuma çıktı. Gerek modellerimizle, gerekse görsel şovumuzla çok ses getirecek bir etkinlik gerçekleştirdik. Türkiye’nin adını böyle güzel organizasyonlarla dünyaya duyurduğumuz için gururluyuz. Çok başarılı bir işbirliğine imza attığımız The Land of Legends Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ve ekibine teşekkürlerimi sunarım” dedi.
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