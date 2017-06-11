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11 Haziran 2017 Pazar 14:36

Adriana Lima, Sosyal Medya'ya fotoğraf koymak için uçağını kaçırdı

Hayranlarına sosyal medya üzerinden İstanbul hatırası fotoğraflar göndermek isterken, Atatürk Havalimanı'nda uçağını kaçıran Adriana Lima, ülkesine geri döndü

Adriana Lima, Sosyal Medya'ya fotoğraf koymak için uçağını kaçırdı
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Adriana Lima, Sosyal Medya'ya fotoğraf koymak için uçağını kaçırdı

Sosyal Medya'daki hayranlarına İstanbul'da çektiği fotoğrafları göndermek isterken uçağını kaçıran ünlü model Adriana Lima bir günlük gecikme ile ülkesine döndü.

Antalya’da katıldığı bir defile sonrası ABD’ye gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı’nda sosyal medya için fotoğraf çektirmek isterken uçağını kaçıran dünyaca ünlü Brezilyalı manken Adriana Lima, bir günlük gecikmenin ardından Miami’ye gitti.

9 Haziran’da Antalya’da gerçekleştirilen bir defilede podyuma çıkan dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, Miami’ye gitmek için özel uçakla dün Antalya’dan İstanbul’a geldi. Beraberindeki manken arkadaşlarıyla birlikte sosyal medya için fotoğraf çektiren Adriana Lima, bu sırada tarifeli uçağını kaçırdı. Dün uçağını kaçıran ünlü manken, bugün sabah saatlerinde yeniden Atatürk Havalimanı’na geldi. Yaklaşık iki saat Türk Hava Yolları CIP Lounge’da vakit geçiren Adriana Lima, daha sonra uçağın hareket edeceği kapıya gitti. Havalimanı çalışanları ve yolcular ünlü mankene yoğun ilgi gösterdi. Adriana Lima, fotoğraf çektirmek için sıraya giren hayranlarının isteklerini de geri çevirmedi. Rahat ve samimi tavırları ile dikkat çeken Lima, havalimanında kendisini görüntüleyen kameralara el salladı. Brezilyalı manken daha sonra THY’nin TK77 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 13.30’da Miami’ye gitti.

 
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