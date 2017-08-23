Ağaoğlu'ndan tek taş yüzük açıklaması

Medyada yer alan “Tektaş Rekoru” başlıklı haberlerle ilgili olarak Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’ndan açıklama geldi.Ağaoğlu, 3 milyon lira değerindeki tek taş yüzüğü kızı Sena’ya hediye ettiği haberiyle ilgili, “Söz konusu yüzüğü kızıma damadım Koray Kırcal ve Ailesi düğün hediyesi olarak aldı” dedi.

Ağaoğlu şunları söyledi: “Türkiye’nin en pahalı tek taş yüzüğün kızım Sena’ya hediye edildiği yazılıyor. O yüzüğü damadım Koray Kırcal ve Ailesi düğün hediyesi olarak kızıma taktılar. Geçen yıl medyada çok konuşulan düğün töreni sırasında çıkan haberlerde de damadımın hediyesi olduğu yazılmıştı zaten.”