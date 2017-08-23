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Ağaoğlu'ndan tek taş yüzük açıklaması

 Medyada yer alan “Tektaş Rekoru” başlıklı haberlerle ilgili olarak Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’ndan açıklama geldi.

Ağaoğlu'ndan tek taş yüzük açıklaması

 Medyada yer alan “Tektaş Rekoru” başlıklı haberlerle ilgili olarak Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’ndan açıklama geldi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:30
Ağaoğlu'ndan tek taş yüzük açıklaması

Ağaoğlu'ndan tek taş yüzük açıklaması

   Medyada yer alan “Tektaş Rekoru” başlıklı haberlerle ilgili olarak Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’ndan açıklama geldi.Ağaoğlu, 3 milyon lira değerindeki tek taş yüzüğü kızı Sena’ya hediye ettiği haberiyle ilgili, “Söz konusu yüzüğü kızıma damadım Koray Kırcal ve Ailesi düğün hediyesi olarak aldı” dedi.

   Ağaoğlu şunları söyledi: “Türkiye’nin en pahalı tek taş yüzüğün kızım Sena’ya hediye edildiği yazılıyor. O yüzüğü damadım Koray Kırcal ve Ailesi düğün hediyesi olarak kızıma taktılar. Geçen yıl medyada çok konuşulan düğün töreni sırasında çıkan haberlerde de damadımın hediyesi olduğu yazılmıştı zaten.”

Anahtar Kelimeler:
AlI Ağaoğlu
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