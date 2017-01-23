Ağaoğlu'nun genç sevgilisi parti verdi

Agaoğlu genç sevgilisi Duygu Su Gülpınar'la birlikte terör saldırıları sonrası başlatılan "Hayatına Sahip Çık" hareketine destek vermek için parti düzenledi.
Ali Ağaoğlu'nun, My Club Bahçelievler Satış Sorumlusu Genel Müdür Yardımcısı olan sevgilisi Duygu Su Gülpınar, terör saldırıları sonrası başlatılan “Hayatına Sahip Çık' hareketine destek vermek için bir parti düzenledi Gülpınar, partiye sevgilisi Ali Ağaoğlu’yla birlikte ev sahipliği yaptı. Gecede Ece Seçkin sahneye çıktı. Partiye katılanlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.