Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Ocak 2017 Pazartesi 18:53

Ağaoğlu'nun genç sevgilisi parti verdi

Agaoğlu genç sevgilisi Duygu Su Gülpınar'la birlikte terör saldırıları sonrası başlatılan "Hayatına Sahip Çık" hareketine destek vermek için parti düzenledi.

Ağaoğlu'nun genç sevgilisi parti verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Ağaoğlu'nun genç sevgilisi parti verdi
Agaoğlu genç sevgilisi Duygu Su Gülpınar'la birlikte terör saldırıları sonrası başlatılan "Hayatına Sahip Çık" hareketine destek vermek için parti düzenledi.
  Ali Ağaoğlu'nun, My Club Bahçelievler Satış Sorumlusu Genel Müdür Yardımcısı olan sevgilisi Duygu Su Gülpınar, terör saldırıları sonrası başlatılan “Hayatına Sahip Çık' hareketine destek vermek için bir parti düzenledi Gülpınar, partiye sevgilisi Ali Ağaoğlu’yla birlikte ev sahipliği yaptı. Gecede Ece Seçkin sahneye çıktı. Partiye katılanlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Duygu Su GülpınarAlI Ağaoğlu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Caner Erkin’den şok açıklamalar Caner Erkin’den şok açıklamalar
Ünlü oyuncu taciz şoku Ünlü oyuncu taciz şoku
Abarttı artık;dublör kullandı Abarttı artık;dublör kullandı
Güzel oyuncu nişanlandı Güzel oyuncu nişanlandı
Caner Erkin'i kızdıran soru Caner Erkin'i kızdıran soru
Mehmet Ali Erbil'in kızının tepkisi sert oldu Mehmet Ali Erbil'in kızının tepkisi sert oldu
Yukarı Çık

Caner Erkin’den şok açıklamalar
Beşiktaş’ın ve Milli Takımı’n yıldız futbolcusu Caner Erkin eski eşi Asena Atalay’ın başlattığı...

Haberi Oku