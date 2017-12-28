Ağaoğlu’nun, yılbaşı sokak partisi iptal edildi

Ağaoğlu’nun 31 Aralık’ta Maslak 1453 projesinde gerçekleştirmeyi planladığı Türkiye’nin en büyük yılbaşı sokak konserleri, Türkiye genelinde ve İstanbul’da alınan güvenlik önemleri nedeniyle iptal edildi.Daha önce Beşiktaş, Şişli ve Taksim’de yapılacak yılbaşı kutlamalarının iptal edilmesinin ardından Maslak 1453’te yapılacak yılbaşı kutlamaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik önlemleri nedeniyle iptal edildi.Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yılbaşının huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla alınacak tedbirler kapsamında yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın yoğun olduğu eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ile ana arterlerde kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık olaylarına karşı yaya ve motorlu devriyeler arttırılacak. Yılbaşı tatili nedeniyle yolcu sayısının artacağı hava, deniz limanları, gar ve terminaldeki devriye ekipleri takviye edilecek, özel güvenlik görevlileri uyarılacak. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi veya yaşanabilecek taşkınlıklar sebebiyle vatandaşların huzur ve sükûnunu bozucu davranışlara mahal verilmemesi amacıyla denetimler arttırılacak. Yılbaşı nedeniyle şehir içi taşımacılık yapan araçlarda ve duraklarda oluşacak yoğunluk dikkate alınarak kontroller arttırılacak. Halkın yeni yıla girmek için toplandıkları meydanlarda geçmiş yıllarda yaşanan ve basına da yansıyan olayların tekrarlanmaması için tedbir alınacak. Meydana gelmesi muhtemel terör eylemlerine karşı şüpheli araç, şahıs, çanta, paket, poşet ile buna benzer ihbarlar üzerinde yapılan denetim ve kontroller sıkılaştırılacak.