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“Ahlaksız namus bekçileri"

 Oyuncu Gökçe Akyıldız'ın sosyal medya yorumlarına tepkisi sert oldu

“Ahlaksız namus bekçileri"

 Oyuncu Gökçe Akyıldız'ın sosyal medya yorumlarına tepkisi sert oldu

17 Mart 2018 Cumartesi 15:26
“Ahlaksız namus bekçileri"

“Ahlaksız namus bekçileri"

   Oyuncu Gökçe Akyıldız'ın sosyal medya yorumlarına tepkisi sert oldu.Kırgın Çiçekler dizisiyle tanıdığımız genç oyuncu Gökçe Akyıldız, doğum yaptıktan sonra sosyal medya hesabından mutlululuğunu paylaşmak istedi ancak yorumlar hiç de beklediği gibi gelmedi.Geçtiğimiz temmuz ayında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan ‘Kırgın Çiçekler'in ‘Songül'ü Gökçe Akyıldız, dün bir erkek bebek dünyaya getirdi. Anne olduktan sonra yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaşmak isteyen 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada bazı kendini bilmez kişilerin “Ne ara hamile kalıp doğurdun?”, “Evlenmeden mi hamile kaldın?” şeklindeki yorumlarına daha fazla dayanamadı.Akyıldız, “Ahlaksız namus bekçileri. Erken doğmuş küvezde olan bebeğim hakkında o yaptığınız iğrenç yorumlarınızdan ben utanıyorum. Allah'tan da korkmuyor musunuz, acıyorum size. Defolun gidin etrafımızdan” ifadelerini kullandı.

Sözcü

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Gökçe Akyıldız
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