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Ahlaksız teklif, "Bana 100 bin dolar teklif etti"

Ünlü sanatçı Hadise kendisine yapılan ahlaksız teklifi açıkladı.

Ahlaksız teklif, "Bana 100 bin dolar teklif etti"

Ünlü sanatçı Hadise kendisine yapılan ahlaksız teklifi açıkladı.

29 Aralık 2017 Cuma 18:33
Ahlaksız teklif, "Bana 100 bin dolar teklif etti"

Ahlaksız teklif, "Bana 100 bin dolar teklif etti"

   Ünlü sanatçı Hadise kendisine yapılan ahlaksız teklifi açıkladı.Ünlü şarkıcı Hatice de ahlaksız teklif mağduru olduğunu açıkladı. Önceki gün bir AVM çıkışı gazetecilere ayaküstü röportaj veren ünlü şarkıcı, sosyal medyadan çok fazla mesaj aldığını hatta Dubaili bir iş adamının kendisine 100 bin dolar önererek ahlaksız teklif yaptığını söyledi.Hatice, ahlaksız mesajlar aldığını şu sözlerle anlattı: “Bir sürü mesaj yazıyorlar. Dubaili bir iş adamı yazmıştı ve bana utanmadan 100 bin dolar teklif etti. ‘İki gün buyurun misafirim olun’ dedi. Devamlı isim değiştirerek yazan sapıklar da var. Onlarda devam ederlerse yakında ifşa edeceğim. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar.”Bu arada geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda bir moda evinin davetine katılan şarkıcı Hatice, yaptığı Instagram paylaşımıyla da ilgi odağı olmuştu. Hatice, fotoğrafına yöneltilen tepkilere “Uğraşıyorlar benimle. Hep böyle fotoğraflar atacağım inat” karşılığını verdi.

Sözcü

Son Güncelleme: 29.12.2017 15:44
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Bana 100 Bin Dolar Teklif EttiHadise
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