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31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:22

Akalın'dan Gülşen'e 100 bin liralık hediye

Demet Akalın Gülşen'e doğum günü hediyesi olarak değeri 100 bin lira olan saat hediye etti.

Akalın'dan Gülşen'e 100 bin liralık hediye
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Akalın'dan Gülşen'e 100 bin liralık hediye
   Demet Akalın Gülşen'e doğum günü hediyesi olarak değeri 100 bin lira olan saat hediye etti.Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Gülşen yeni yaşını geride bıraktığımız günlerde kutladı. Dostlarıyla birlikte bir parti veren ve o anlardan görüntüler de paylaşan Gülşen bu özel gecede çok pahalı hediyeler de aldı.
   Aldığı bu hediyelerden  biri de  Demet Akalın’ın aldığı bilezik modelli saat oldu. Akalın’a ücret almadan şarkı verdiği bilinen Gülşen’in bu jestinin altında kalmayan Akalın ona ünlü bir markanın yılan tasarımlı saatini hediye etti. İnstahikaye kısmında bu saatini sevenleriyle paylaşan Gülşen’in kolunda 100 bin lira taşıdığı ortaya çıktı. Saatin taşlı modelleri 150 bin lirayı buluyor.

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HediyeDoğum GünüGülşenDemet Akalın
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