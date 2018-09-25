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Akit: Ateist Sajopa Kajmer çarpıldı

Akit Gazetesi, ateist olduğunu öne sürdüğü Sagopa Kajmer'in Kilyos'ta verdiği konser sırasında çarpıldığını iddia etti.

Akit: Ateist Sajopa Kajmer çarpıldı

Akit Gazetesi, ateist olduğunu öne sürdüğü Sagopa Kajmer'in Kilyos'ta verdiği konser sırasında çarpıldığını iddia etti.

25 Eylül 2018 Salı 08:17
Akit: Ateist Sajopa Kajmer çarpıldı


Akit: Ateist Sajopa Kajmer çarpıldı


Hayranlarıyla buluştuğu konser sırasında aniden bastıran yağmurun ardından elektrik akımına kapılan Sagopo Kajmer'in başından geçenler Akit Gazetesi'nde böyle haber oldu. Geçen hafta hayranlarıyla Milyonfest etkinliği kapsamında İstanbul Kilyos'ta buluşan Sagopa Kajmer, bir anda bastıran yağmura rağmen konsere devam etmişti. Ancak yağmur yüzünden monitörlerden biri yanarken; sanatçı da aniden elektrik akımına kapılmıştı. Sagopa Kajmer, kısa süreli paniğe rağmen konserine devam etmişti. 

"Dini değerleri gündem olmak amacıyla kullanmaktan kaçınmayan Kajmer..."

Yaşananları haberleştiren Yeni Akit gazetesi, ünlü rapçinin bir süre önce ateist olduğunu açıklamasına gönderme yaptı. Haberde, "Sosyal medyada bir takipçisine verdiği cevapta ateist olduğunu açıklayan rap şarkıcısı Sagopa Kajmer, geçtiğimiz hafta konser verdiği sırada monitörlerden birinin kısa devre yapması sonucu elektrik akımına kapıldı" ifadelerine yer verildi. Haber, şöyle devam etti:

"Sansasyonel çıkışlarıyla her dönem gündem oluşturmaya çalışan rap şarkıcısı Sagopa Kajmer, çıktığı bir TV programında 'yoga yapacağınıza namaz kılın' diyerek tiribünlere oynamış ve ibadetin özüne saygısızlık yaptığı yönündeki eleştirilerin hedefi olmuştu.

"Dini değerleri gündem olmak amacıyla kullanmaktan kaçınmayan Kajmer, geçtiğimiz hafta konser verdiği sırada monitörlerden birinin kısa devre yapması sonucu elektrik akımına kapıldı."

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