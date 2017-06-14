Oyuncu,şarkıcı Seren Serengil’in son paylaşımı kendisine çok benzeyen Arap şarkıcı Hind Al-Bahraineya’nın fotoğrafı oldu. Seren Serengil bu kareyi: Bu da Arap dünyasının Seren Serengil’i… Saç rengi bir tık daha açık olsa cuk olacak. Bir de benim burun miniktir. Bir tık da oraya dokunuş… Al sana Habibi Seren… Burada alışığım bu taklitlere de ama güzel olmuş. Başarılı bir replica! Cengiz yazın program yapmak istiyorsun ya aklıma cin fikirler geliyor şu an. Hem ne güzel seni anlamaz ne dersen Arapça cevap verir” notuyla paylaştı.
Al sana Habibi Seren
Oyuncu,şarkıcı Seren Serengil’in son paylaşımı kendisine çok benzeyen Arap şarkıcı Hind Al-Bahraineya’nın fotoğrafı oldu.
Oyuncu,şarkıcı Seren Serengil’in son paylaşımı kendisine çok benzeyen Arap şarkıcı Hind Al-Bahraineya’nın fotoğrafı oldu. Seren Serengil bu kareyi: Bu da Arap dünyasının Seren Serengil’i… Saç rengi bir tık daha açık olsa cuk olacak. Bir de benim burun miniktir. Bir tık da oraya dokunuş… Al sana Habibi Seren… Burada alışığım bu taklitlere de ama güzel olmuş. Başarılı bir replica! Cengiz yazın program yapmak istiyorsun ya aklıma cin fikirler geliyor şu an. Hem ne güzel seni anlamaz ne dersen Arapça cevap verir” notuyla paylaştı.