Alaçatı'da Kenan Doğulu fırtınası

Yaz konserlerinin startını Alaçatı’da veren Kenan Doğulu, Cumartesi akşamı "Musicorium Sahne'de İzmirli hayranlarıyla buluştu. Yoğun ilgi gösterilen konserde Doğulu, ayakta alkışlanan sahne performansı ve özel repertuarıyla hayranlarına dans, müzik, eğlence dolu bir gece yaşattı.



Kenan Doğulu ile müziğin kalbinin Alaçatı'da attığı gecede "İlk Adımı Sen At", "Boş Sayfa", "Aşk İle Yap", "Tek Kürekçim", "Yaparım Bilirsin", "Kandırdım", "Issız Ada" gibi unutulmaz şarkılarını Doğulu sevenleriyle hep birlikte söyledi.



Kenan Doğulu, Musicorum konserinde güçlü yorumu, 90’lardan günümüze en sevilen hitlerinin yeni versiyonları ve değerli müzisyenlerden oluşan orkestrası ile izleyicilerden tam not aldı.



Kenan Doğulu'yu izleyenler arasında Ezgi Mola, Simge Sağın, Mahmut Orhan ve Nihat Odabaşı vardı.