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Aldatılınca gelinliğini yaktı

 ABD'de yaşayan Kristy Scott eşi tarafından aldatıldığını öğrenince gelinliğini yaktı.

Aldatılınca gelinliğini yaktı

 ABD'de yaşayan Kristy Scott eşi tarafından aldatıldığını öğrenince gelinliğini yaktı.

12 Mart 2018 Pazartesi 14:23
Aldatılınca gelinliğini yaktı

Aldatılınca gelinliğini yaktı

   ABD'de yaşayan Kristy Scott eşi tarafından aldatıldığını öğrenince gelinliğini yaktı. ABD'de kendisini aldatan kocasından boşanan bir kadın, ayrılığı kutlamak için gelinliğini ateşe verdi.ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan Kristy Scott, 16 yıllık eşinin kendisini aldattığını sosyal medya sayesinde öğrendi. Eşine boşanma davası açan 34 yaşındaki kadın, zorlu bir sürecin ardından Ocak ayında kocasından boşandı. İhanet eden kocasından ayrılmasını kutlayan Scott, yeni hayatına başlamak için ilginç bir yol seçti.16 yıl önce giydiği gelinliği önce sprey boyalarla boyayan Scott, ardından benzin dökerek ateşe verdi. O anları saniye saniye görüntülenen Scott, “Gelinliği yakmak, kötü günlerin bittiğine inanmamı sağladı. Kendimi çok iyi hissettim. Artık hayatıma devam edebilirim” dedi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Gelinliğini Yaktı
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