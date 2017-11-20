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Aleyna Tilki, Amerika'ya gitti: Okulunu dondurdu mu?

Leiseli genç şarkıcı Aleyna Tilki annesi ile birlikte Amerika'ya giderken, okul kaydını da dondurduğu iddia edildi.

Aleyna Tilki, Amerika'ya gitti: Okulunu dondurdu mu?

Leiseli genç şarkıcı Aleyna Tilki annesi ile birlikte Amerika'ya giderken, okul kaydını da dondurduğu iddia edildi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 20:24
Aleyna Tilki, Amerika'ya gitti: Okulunu dondurdu mu?

Aleyna Tilki, Amerika'ya gitti: Okulunu dondurdu mu?


Genç pop şarkıcısı Aleyna Tilki'nin Amerika gezisi okulunu dondurduğu iddialarını da gündeme getirdi. Annesiyle birlikte sessizce bugün THY uçağıyla 13.40'ta Los Angeles'a uçan şarkıcı Aleyna Tilki'nin, okulunu geçici süreliğine dondurduğu iddia edildi. Ancak aileye yakın kaynaklar bu iddiayı doğrulamadı..

CaddeDe yer alan habere göre, Aleyna Tilki'nin, okulunu geçici bir süreliğine dondurarak, annesiyle birlikte Los Angeles’a gittiği öne sürüldü.

17 yaşındaki şarkıcı, havalimanında elinde bavuluyla çekilen görüntülerini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşmayı ihmal etmedi.

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, son olarak sosyal medya hesabından oyuncak cinsel organlı bir fotoğraf paylaşmış, bu karenin ardından tepki çekmişti. ünlü popçu, eleştirilere yönelik yazılı herhangi bir açıklama yapmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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