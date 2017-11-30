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Aleyna Tilki "Biraz yavaş"

Genç yıldız Aleyna Tilki sosyal medya üzerinden hayranlarına seslendi.

Aleyna Tilki "Biraz yavaş"

Genç yıldız Aleyna Tilki sosyal medya üzerinden hayranlarına seslendi.

30 Kasım 2017 Perşembe 08:34
Aleyna Tilki "Biraz yavaş"

Aleyna Tilki "Biraz yavaş"

   Genç yıldız Aleyna Tilki sosyal medya üzerinden hayranlarına seslendi.Henüz reşit olmadan içkili mekanlarda sahne aldığı için Türkiye gündemine oturan Aleyna Tilki bu yoldan gelen şöhreti öylesine iyi değerlendirdi ki neredeyse hemen her gün farklı bir haberiyle magazin sayfalarında kendisine yer buldu. Kimi zaman birine söylediği sözlerle gündeme gelirken kimi zaman da çocuklara kötü örnek olacak bir paylaşımla gündeme geliyor. Aleyna Tilki 18 yaşına girmek için gün sayarken bir yandan da küçük yaştaki hayranlarıyla arasındaki bağı sıcak tutmaya çalışıyor. Ancak görünen o ki bu bağları koruma çabası Tilki’yi biraz yordu. Sosyal medya hesabından bir lunapark ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, bu fotoğrafın altına takipçilerinin mesaj ve yorum trafiğine yetişemediğini ima ederek şunları yazdı: “Yorum mesaj bildiriminden telim kitleniyor biraz yavaş”

Sözcü

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Aleyna Tilki
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