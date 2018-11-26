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Aleyna Tilki'den şaşırtan büyük ikramiye yorumu

Şarkıcı Aleyna Tilki büyük ikramiye kendine çıksa ne yapar sorusuna ilginç cevap verdi.

Aleyna Tilki'den şaşırtan büyük ikramiye yorumu

Şarkıcı Aleyna Tilki büyük ikramiye kendine çıksa ne yapar sorusuna ilginç cevap verdi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 08:13
Aleyna Tilki'den şaşırtan büyük ikramiye yorumu

Aleyna Tilki'den şaşırtan büyük ikramiye yorumu

   Şarkıcı Aleyna Tilki büyük ikramiye kendine çıksa ne yapar sorusuna ilginç cevap verdi.Önceki akşam Asmalımescit'te görüntülenen şarkıcı Aleyna Tilki, muhabirlerin '70 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi size çıksa ne yaparsınız?' sorusuna "Haksız kazanç olduğu için hepsini dağıtırdım." dedi.

   Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Asmalımescit'te bulunan bir mekana girerken görüntülendi. 70 milyonluk ikramiye hakkında konuşan genç şarkıcı, haksız kazanç olduğunu söyleyerek hepsini dağıtacağını söyledi.

    Milliyet'in haberine göre; bir mekana girerken muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, "Milli Piyango 2018 yılbaşı ikramiyesi 70 milyon lira. Sana çıkarsa ne yaparsın?" sorusuna "Ben öyle bir haksız kazancı kabul edemezdim, bana çıksa hepsini dağıtırdım. Ben paramı, bileğimin hakkıyla ve sesimle kazanmak istiyorum" yanıtını verdi.Her zaman olduğu gibi spor kıyafetleriyle görüntülenen Aleyna Tilki, elindeki valizle dikkat çekti. Gazetecilerin valizi sorması üzerine genç şarkıcı, "İçinde kıyafetlerim var. Üzerimi değiştireceğim." şeklinde cevap verdi.

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Aleyna Tilki
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