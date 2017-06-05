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05 Haziran 2017 Pazartesi 15:19

Aleyna Tilki hamile mi

   Şarkıcı Aleyna Tilki’nin twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı.

Aleyna Tilki hamile mi
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Aleyna Tilki hamile mi
   Şarkıcı Aleyna Tilki’nin twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı.Hamile çiçek notunu sosyal medyadan ğaylaşan Aleyna Tilki'nin hayranları  hamile olduğunu sandılar.Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Genç şarkıcı sosyal medya hesabından "Hamile çiçek" notunu paylaşınca birden sosyal medyanın en çok konuştuğu konu olmayı başardı.

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Hamile MiAleyna Tilki
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