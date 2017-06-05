Aleyna Tilki hamile mi

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyayı karıştırdı.Hamile çiçek notunu sosyal medyadan ğaylaşan Aleyna Tilki'nin hayranları hamile olduğunu sandılar.Aleyna Tilki'nin bu paylaşımı sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Genç şarkıcı sosyal medya hesabından "Hamile çiçek" notunu paylaşınca birden sosyal medyanın en çok konuştuğu konu olmayı başardı.