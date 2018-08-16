

Aleyna Tilki, klibini anlamayanlara tek tek açıkladı



Şarkıları dillerden düşmeyen, internette tıklama rekorları kıran Aleyna Tilki, İsfanbul ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde genç şarkıcı, dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi.

Tilki, müzik listelerinde rekorlar kıran "Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarının yanı sıra yeni şarkısı "Yalnız Çiçek"i İsfanbul Tema Park'ı dolduran izleyicilerle birlikte hep bir ağızdan söyledi.

Sahnede kendisini izlemeye gelen binlerce insana seslenen Aleyna Tilki; ' Dünyanın en güzel şeyi sevgiyi mutluluğu paylaşmak. Sizlerle birlikte bu coşkuyu sevgiyi paylaşıyoruz bundan aşırı keyif alıyorum' dedi. Sahnede klibiyle ilgili gelen eleştirilere de cevap veren Tilki; 'Yalnız Çiçeğin klibi için, müziği ile uyumsuz demişlerdi. Ben de her konserimde bu konuyla ilgili açıklama yapmaya karar verdim. Klibin sanat yönetmeni benim, bu yüzden eleştirilerle ilgili anlamayan insanlara ipuçları vereceğim.

Şarkıda yüreğimle dokunsam çiçeğine gibi sözler geçiyor, sürrealist anlatımlar var. Bu kadar değerli, gerçek üstü bir anlatımı olan şarkıyı stüdyo klibiyle bitirip kenara koyamazdık, biz bu şarkının hak ettiği klibi çektik.' diyerek hayranları için yalnız çiçek şarkısını tekrar seslendirdi.

"İsfanbul Açıkhava Konserleri" yarın akşamda Fettah Can'ın muhteşem şarkıları ve yorumuyla devam edecek.