Aleyna Tilki'nin pijaması pazarda yok satıyor

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin pijaması pazarda yok satıyor.Aleyna Tilki pijamaya benzer kıyafetiyle AVM’de görüntülenmişti. “Yataktan çıkmış gibi bir haliniz var. Bu kıyafetleri nereden buluyorsunuz” diye soran muhabirlere de, “Evet, bu tam da öyle bir moda! Giyim tarzımı o anki havama, kafama göre belirliyorum. Sokakta da evdeki gibi rahat olmalıyım. Görürsünüz bu tarz yakında moda olacak” demişti. Aleyna haklı çıktı. Yalova’daki pazarda 15 liraya Aleyna Tilki pijamaları satılmaya başlandı.

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