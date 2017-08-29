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Aleyna Tilki'nin son şarkısı 135 milyona ulaştı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin son şarkısı 'Sen Olsan Bari' adlı parçası Youtube'deki resmi sayfasında 132 milyonu buldu. Diğer mecralarda 4 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan Aleyna Tilki, yılların şarkıcılarına attığı farkın tadını Edirne'de verdiği konserde çıkardı.

Aleyna Tilki'nin son şarkısı 135 milyona ulaştı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin son şarkısı 'Sen Olsan Bari' adlı parçası Youtube'deki resmi sayfasında 132 milyonu buldu. Diğer mecralarda 4 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan Aleyna Tilki, yılların şarkıcılarına attığı farkın tadını Edirne'de verdiği konserde çıkardı.

29 Ağustos 2017 Salı 23:38
Aleyna Tilki'nin son şarkısı 135 milyona ulaştı

Aleyna Tilki'nin son şarkısı 135 milyona ulaştı

Türkiye'nin en genç şarkıcısı ünvanını elinde bulunduran Aleyna Tilki, son şarkısı internette en çok dinlenenler arasında yerini aldı. 135 milyonu bulan izlenmenin yanısıra 'Sen olsan bari' şarkısı 887 bin beğeni ile ayrı bir rekoru elinde bulunduruyor. Yılların şarkıcılarını kıskandıran dinlenme ve izlenme sayısına bir ayda ulaşan Aleyna Tilki, konser vermek için geldiği Edirne'de hayranlarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Genç şarkıcı son günlerin hit parçası 'Sen olsan bari' adlı hit şarkısını söylemeden önce Youtube resmi kanalında ulaştığı başarısını anlatınca büyük alkış aldı.

BİR AYDA 135 MİLYONA ULAŞTI

Aleyna Tilki, 'sen olsan bari' isimli şarkısının hiç beklemediği bir başarı gösterdiğini ifade ederek, "Son dönemlerdeki şarkılardan bıktım artık' gibi bir fikirle bir baktım zaten tüm gençlik böyle bir şarkı bekliyormuş. Bu yüzden hislerimde yanılmamışım dedim. Şarkı şu anda biliyorsunuz ki bir ayda 135 milyona ulaştı" dedi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Edirne Belediyesi tarafından geçen Temmuz ayındaki 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde yapılması gereken, ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen konser için Edirne'ye geldi. Kentte açık havada yapılması planlanan Aleyna Tilki konseri, Edirne Belediyesi tarafından yine yağmurlu hava nedeniyle Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'na alındı. 3 bin kişi kapasiteli salona, Aleyna Tilki'yi izlemek için çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi geldi.

GENÇLER BU ŞARKIYI BEKLİYORMUŞ

Sahneye mini kısa etekle çıkan Aleyna Tilki, konserine 'Cevapsız çınlama' şarkısıyla başladı. Kendi şarkılarının yanı sıra popüler şarkılar da seslendiren Aleyna Tilki, hit olan 'sen olsan bari' isimli şarkısı için 'beklemediğim başarı' yorumu yaptı, şu anda 135 milyon izlendiğini söyledi. Gençliğin beklediği bir şarkı yaptığı için çok mutlu ve dünya listelerinde yer aldığı için de gururlu olduğunu anlatan Tilki, "Ülkemizi temsilen 5'inci sıraya kadar yükselen bir şarkı çıktı. Hala o listede şu anda 5'inci sırada olmasa da hala listede bir şarkı var. Şöyle Selena Gomez'i geçtiğimiz bir şarkı.

Şaka bir yana, ülkemi temsilen büyük bir listede 5'nci sırada olmak, orada olmak benim için çok büyük bir gururdu. Ben ülkem adına bir şey yaptığım için kendim ve hepimiz adına çok gurur verici bir şey. Aslında şarkının bu kadar olacağını sanmıyordum.

Dedim ki Türkiye'ye yeni bir tarz getiriyorum. Birkaç defa dinlerseler anlarlar, belki severler, belki bir 40 milyon tıklanır. Ama en azından kaliteli bir şey getirmiş olurum. 'Son dönemlerdeki şarkılardan bıktım artık' gibi bir fikirle, bir baktım zaten tüm gençlik böyle bir şarkı bekliyormuş. Bu yüzden hislerimde yanılmamışım dedim. Şarkı şu anda biliyorsunuz ki; bir ayda 135 milyona ulaştı. Hollanda, Avusturya, Almanya, Rusya'da bir numara olmuş. İlk önce minnetim Allah'a, tabiki sonra da buraya gelen yüzlere, hepinize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.


Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Aleyna Tilki, kıvrak danslarıyla dikkat çekti. Çocuklar konseri cep telefonlarına kaydettti.

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Son Güncelleme: 29.08.2017 23:48
Anahtar Kelimeler:
Sen Olsan BariAleyna Tilki
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