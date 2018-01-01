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Aleyna Tilki'ye "Maymun" diyen organizatöre hakaret davası

Gençlerin gözde şarkıcısı Aleyna Tilki, bir şarkıcının organizatörlüğünü yapan Mustafa Kadir B adlı şahsın hakaret dolu sözleri mahkemelik oldu.

Aleyna Tilki'ye "Maymun" diyen organizatöre hakaret davası

Gençlerin gözde şarkıcısı Aleyna Tilki, bir şarkıcının organizatörlüğünü yapan Mustafa Kadir B adlı şahsın hakaret dolu sözleri mahkemelik oldu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 09:38
Aleyna Tilki'ye "Maymun" diyen organizatöre hakaret davası

Aleyna Tilki'ye "Maymun" diyen organizatöre hakaret davası

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye sosyal medya üzerinden hakaret eden organizatöre açılan hakaret davası yakında başlıyor. Eğitimine Amerika'da devam eden şarkıcı Aleyna Tilki'nin profiline maymun fotoğrafı koyarak "Şempanzelere sanatçı diyen develer" diye yazan Mustafa Kadir B "Kendimde değildim, sinirli anıma denk geldi" diyerek savunma yapsa da, hakaret davası açılmasının önüne geçemedi.

ŞARKICI MENAJERİ ÇIKTI

Mustafa Kadir B. adlı şahıs, Aleyna Tilki'nin Diyarbakır'da verdiği konser sırasında PKK'lı teröristlerin ses bombalı saldırısı sonrasına denk gelen dönemde hakaret içeren sözler yazdığı ortaya çıktı. Başka bir şarkıcının da organizatörlüğünü yapan organizatör olan Mustafa Kadir B (34) Facebook üzerinden şarkıcı Aleyna Tilki’nin fotoğrafının bulunduğu bir sayfada “Alt kısımda olan şenpazelere sanatçı diyen develer” şeklinde yorum yaptı.

Mustafa Kadir B., aynı sayfada genç şarkıcının fotoğrafının yanına maymun fotoğrafı koyarak paylaşımda bulundu.

‘SİNİRLİ ANIMDA YAPTIM’

Aleyna Tilki’nin şikâyeti üzerine Mustafa Kadir B. hakkında soruşturma başlatıldı.

İfadesinde suçlamayı kabul eden organizatör B.’nin, “Sinirli anımda yaptığım bir şeydi. Bizim çocuklarımız televizyon izliyor. Giyim tarzını da beğenmiyordum. Bir kız çocuğunun insanların karşısına böyle çıkması hoşuma gitmiyordu. Zoruma gitmişti. O anki şeyle öyle bir şey yapmıştım. İsim zikretmemiştim” dediği öğrenildi.
“Hakaret” suçunun uzlaşma kapsamında kalması nedeniyle tarafların dosyası uzlaşma bürosuna gönderildi. Soruşturma dosyasına bir uzlaştırmacı da belirlendi. Ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kadir B. Hakkında suçu işlediğine dair kamu davası açılmasını gerektirir yeterli delilin bulunduğunu belirterek “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. KAYNAK HABERTÜRK

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