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Ali Ağaoğlu dede oldu

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu dede oldu

Ali Ağaoğlu dede oldu

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu dede oldu

02 Mart 2018 Cuma 17:28
Ali Ağaoğlu dede oldu

Ali Ağaoğlu dede oldu

   Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu dede oldu.Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu’nun büyük oğlu Alican’ın hamile eşi Miray Ağaoğlu acil olarak gittiği 28 Şubat gecesi doğum sancıları vurunca Maslak Acıbadem Hastanesinde 3.5 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.Alin ismi verdikleri kızlarını ilk kucağına alan anne Miray'dan sonra büyükbaba Ali Ağaoğlu aldı. 64 yaşına basan ünlü işadamına oğlu Alican böylelikle babasına dünyanın en güzel hediyesini vermiş oldu. Gece yarısı acil doğuma giden Alican Ağaoğlu ertesi gün babaannesine müjdeli haber vermek için telefon açtı ama telefonda babaannesinden aldığı cevap odadaki herkesi çok güldürdü.Babaanne torununa çocuğun cinsiyeti ne diye sorunca Alican kızım oldu deyince “Üzülme” demesi herkesi çok güldürdü. Karadeniz’de erkek torun sahibi büyükler genellikle ilk çocuklarının erkek çocuğu olması beklediğinden doğal olarak böyle bir cevap veriyor. Alin isiminin anlamı; Yükselen Işık, Işığın Kaynağı olarak ifade ediliyor…

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
AlI Ağaoğlu
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