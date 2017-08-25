Ali Ağaoğlu'nu nezaketiyle ezen Meksikalı milyarder

Türkiye'de tatil yapan Meksika'nın ünlü işadamı Ricardo Salinas Pliego ile Ali Ağaoğlu'nun ortak ve zıt yönlerini sizler için karşılaştırdı. Maçoluğu, patavatsızlığı ve gösterişli hayatıyla ünlü işadamı Ali Ağaoğlu sadece inşaat işiyle ilgilenirken Meksikalı Ricardo Salinas Pliego çok sayıda medya ve teknoloji yatırımıyla öne çıkıyor.

İkisi de aile babası, ikisi de işidamı, ikisi de çok ama çok zengin. Ama..

Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerinden birinin sahibi olan Ali Ağaoğlu ile Meksikalı milyarder işadamı Ricardo Salinas Pliego arasında ortak özellikler haberin ortak konusu oldu.

Ricardo Salinas Pliego ile Ali Ağaoğlu yemeyi, eğlenmeyi çok seviyor. İkisi de denize doğaya ve yüzmeye düşkün. Ağaoğlu, yeşil alanlara konut dikmeyi, Pliego ise ağaç altında kestirmeyi seviyor. Üstelik ikisi de son derece dindar olduğunu ve ailesine düşkün olduğunu söylüyor.. Ricardo Salinas Pliego Bodrum'u yeni gördü aşık oldu, Ağaoğlu ise her yaz sevgilisiyle el ele diz dize Bodrum'da.

ALİ AĞAOĞLU'NU HABERİ OLMADAN EZİP GEÇTİ



Ali Ağaoğlu her yerde parası ve lüks arabalarıyla boy gösterirken Meksikalı işadamı Ricardo Salinas Pliego sıradan bir vatandaş gibi dolaşmayı seviyor..

Ali Ağaoğlu, eşi ve çocukları ile sadece mübarek bayram günlerinde bir araya geliyor. Semra Ağaoğlu ile bayramlarda görüşen ünlü işadamı Sena Ağaoğlu ve Alican Ağaoğlu ile görüşme sıklığı ise belli değil.

BİZİMKİSİ MÜSLÜMAN TÜRK AİLELERİNE ÇOK DÜŞKÜN AMA ÇOOK

Ricardo Salinas Pliego ise ailesine aşık. Eşi Maria'yı bütün seyahatlerinde yanından ayırmıyor. Tıpkı Ali Ağaoğlu gibi 2 çocuğu var. Ricardo Emilio ve Cristbal Patricio ile vakit geçirmek onun için en büyük mutluluk kaynağı. İş hayatındaki başarısını da ailesiyle olan dayanışmasına borçlu

Ali Ağaoğlu'nun en yakın arkadaşı kim hiç bilinmiyor. Ricardo Salinas Pliego ise dünyanın her yerinden arkadaş bulmuş kendine. Türkiye'de Acun Ilıcalı akla gelen ilk isim. Akdeniz ve Ege turlarında Acun Ilıcalı'yı yanından ayırmıyor. Arkadaşlarına büyük önem veriyor.

Ricardo Salinas Pliego tek eşli, evlendiği günden itibaren 'Aşk' adı altında eşine ihanet etmemiş. Her ne kadar elin 'Gavuru' da olsa çarpık ilişkilerini savunacak medya gücü olmasına rağmen dürüst davranmış.



Bizim ünlü müslüman Türk işadamı 'Dörde kadar yolu var' demiş olsa gerek, ha bire nikah kıymış. Ayten Alpar ünlü işadamının ortanca eşi, ondan da bir çocuğu var. Allah bağışlasın. Bir dönemin ünlü modeli Petek Ertüre ile 7 yıllık ilişkisi olan Ali Ağaoğlu'nun bu aşktan da bir oğlu bulunuyor.Eski Rusya güzeli Sofia Larina ile bir süre aşk yaşayan Ali Ağaoğlu, Duygu Su Gürpınar ve son sevgilisi ise kendinden 40 yaş küçük Hazal Mesudiyeli oldu. Sıralamada hata yaptıysak, atladığımız isimler olduysa Ağaoğlu'ndan ve sevgililerinden özür dileriz

Ali Ağaoğlu parasını pulunu göstere göstere harcar, İzmir kökenli sevgilisini lüks araçlarla annesinin babasının evine göndermesini bile PR'cısı boy boy haber yaptırırken, Meksikalı Ricardo Salinas Pliego'nun nerede, kimlerle tatil yaptığını ülkesinden kimse merak etmez, belki haber bile olmamıştır elin garibanı.

Ali Ağaoğlu'nun lüks merakı sofra adabını bile unutturacak cinsten. Binlerce dolarlık yemek masrafından çekinmeyen biri, Ricardo Salinas Pliego ise yöresel yemekleri ailesiyle arkadaşlarıyla birlikte tatmaktan son derece mutlu oluyor. Üstelik hesap ödeme nezaketiyle biliniyor. Gösteriş budalası değil.



Parası olan işadamının yaşadığı Aşk'ları meşrulaştıran medya, arada bir Murat Başoğlu'nun skandal ilişkisi olmasa bu çarpıklığı anlayacak durumda değil elbet. Ancak Meksikalı, hristiyan dindar bir işadamıyla, Türk ve Müslüman bir işadamının aile hayatları arasındaki benzerlikler ve ayrılıkları sizlerle paylaşmak istedik.



Meksika’nın en zengini ve Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group’un yönetim kurulu başkanı Ricardo Salinas Pliego, eşi Maria Laura Medina ve çocukları Ricardo Emilio ve Cristbal Patricio'ya mutluluklar dileriz, Ancak bizden Ali Ağaoğlu konusunda liste biraz karışık. Mutlu bir aile kurduğu, kendisini sevenlere örnek olduğu gün teşekkür borcumuzu öderiz. ©