Alişan'dan zehir zemberek açıklama

Eda Erol'la nişanı bozan Alişan, Beyaz TV'de kendilerinden bahsedilmesi üzerine telefola canlı yayına bağlandı.Konunun tartışıldığı anlarda canlı yayına bağlanan Alişan, sert tepki göstererek iddiaları yalanladı. Alişandedi.

Alişan Beyaz Tv'ye telefonla katıldığı konuşmasında şöyle konuştu; “Ben instagram’dan dün açıklama yaptım. Biz kendi aramızdaki sorunları çözemediğimiz için ayrıldık. Lütfen ailemizi üzecek haberler yapmayın dedim. Biz birlikteyken de haberler yapıldı, ipe sapa gelmez iddialar ortaya atıldı. Biz sorunları çözemedik ve ayrıldık. Daha ayrıldığımızı söylemeden bir tane deli çıktı saçma sapan iddialar ortaya attı, üzerine vazife olmayan şeyler söyledi. Bu adam haber yapıldı. Ben Eda’dan ayrılmış da olsam Eda’nın ailesine, namusuna şerefine laf edecek olan karşısında beni bulur. Ben Eda’nın bundan önce de sonra da ne olursa olsun namusuna şerefine her zaman kefilim. Böyle haberlerin yapılması ben kime ne yaptım da acaba ben birlikteyken de haberler yapıldı, ayrıldıktan sonra da yapılıyor. Neden ya?Ben açıklama yapmışım, bunun arkasında ne var? Takıları geri istiyor iddiaları falan bunlar ne ayıp şeyler ya? Bu haberleri çıkaran herkese diyorum ki sizin kızkardeşiniz aynı durumda olsaydı ve onun hakkında her gün bir iddia ortaya atılsaydı siz ne düşünürdünüz ya? Babam Eda’yı kızı gibi görüyor. Babam artist zannediyor kendini demiş. Babamı uyardım gelip sorarlar bir şey söylerler açıklama yapma… Eda neden böyle bir şey yaptı diye sordu gitmiş bunu ‘artist dedi’ diye haber yapmışlar. Lütfen artık bir şey yazmasınlar”

Sözcü