Alişan:Eda ile nişanı attığımız haberleri doğrudur

İki gündür Eda Erol ve Alişan nişanı haberleri medyada sık sık yer aldı.Önce Eda erol sosyal medya hesabından Alişan ile dostça ayrıldıklarını yazdı.Sonra kardeşi hesabın hacklendiğini ayrılık olmadığını yazılanların doğru olmadığını sosyal medya üzerinden yazdı.

Tüm bu olaylara Alişan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile noktayı koydu.Alişan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı." Eda ile nişanı attığımız haberleri doğrudur. Birlikteliğimizin evlilikle noktalanmasını isterdik. Malesef olmadı. Nişanlılık zaten birbirini tanıma sürecidir. Biz bu süreçte anlaşamayacağımızı anladık. Konuşarak karşılıklı ayrılık kararı alıp ailelerimize bildirdik. Onlar bizleri barıştırmak için gerekli çabayı sarfettiler sağolsunlar. Ama iki yetişkin olarak biz verdiğimiz karardan eminiz.Bu ayrılık kararından sonra kötü hikaye taraflar birbirine düşman, küs yada karşılıklı iddalar beklemeyin. Eda benim hayatımda hep iyi ve hanımlığı ile hatırlanacak biri ve ailesi. Tüm basın mensuplarından ricam bu süreçte ilişkimizle ilgili kuracağınız her cümle birey olan ve ayrılık kararını alan bizlerden daha çok ailelerimiz üzmektedir.Biz onları zaten üzdük. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesinizi istiyorum."