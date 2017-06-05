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05 Haziran 2017 Pazartesi 10:39

Alişan'ın nişan ve düğün tarihini açıladı

 Manken sunucu Çağla Şikel yakın arkadaşı Alişan'ın nişan ve düğün tarihlerini açıkladı

Alişan'ın nişan ve düğün tarihini açıladı
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Alişan'ın nişan ve düğün tarihini açıladı
   Manken sunucu Çağla Şikel yakın arkadaşı Alişan'ın nişan ve düğün tarihlerini açıkladı.Şimdilerde Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’la birlikte olan ve evlilik yolunda ilerleyen Alişan’ın yakın arkadaşı Çağla Şıkel, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlarken Alişan’ın evlilik tarihini açıkladı.
   Alişan’la ilgili olarak ‘Kardeşimi evlendirecekmiş gibi hissediyorum’ şeklinde bir açıklamaya imza atan Çağla Şıkel, Eda Erol’la tanışmasını anlatırken ikilinin nişan ve düğün tarihlerini de açıklamış oldu.Şıkel, ikilinin 29 Haziran’da nişanlanacaklarını açıklarken, düğün tarihi olarak da kasım ayında yapılacağını söylemekle yetindi.

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Çağla ŞikelAlişan
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