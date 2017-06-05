Alişan'ın nişan ve düğün tarihini açıladı

Manken sunucu Çağla Şikel yakın arkadaşı Alişan'ın nişan ve düğün tarihlerini açıkladı.Şimdilerde Esra Erol’un kardeşi Eda Erol’la birlikte olan ve evlilik yolunda ilerleyen Alişan’ın yakın arkadaşı Çağla Şıkel, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlarken Alişan’ın evlilik tarihini açıkladı.
Alişan’la ilgili olarak ‘Kardeşimi evlendirecekmiş gibi hissediyorum’ şeklinde bir açıklamaya imza atan Çağla Şıkel, Eda Erol’la tanışmasını anlatırken ikilinin nişan ve düğün tarihlerini de açıklamış oldu.Şıkel, ikilinin 29 Haziran’da nişanlanacaklarını açıklarken, düğün tarihi olarak da kasım ayında yapılacağını söylemekle yetindi.