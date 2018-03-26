Alişan nişanlandı

Şarkıcı Alişan oyuncu Buse Varol ile nişanlandı.Şarkıcı Alişan, oyuncu sevgilisi Buse Varol'u ailesinden istedi. Çift mayıs ayında evlenecek.4 aydır birlikte olan Alişan ile Buse Varol evlilik yolunda ilk adımı attı. Oyuncu sevgilisi Buse Varol'u ailesinden isteyen Alişan, tuzlu kahve de içti. Çift kız isteme merasiminden sonra nişan yüzüklerini taktı.Alişan ve Buse Varol'un evlilik tarihi ise 6 Mayıs olarak açıklandı.Posta'nın haberine göre manken ve sunucu Çağla Şıkel, yakın arkadaşı Alişan'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Şıkel, nişan töreninde Alişan ve Buse Varol'un bol bol fotoğrafını çekip kendi Instagram hesabından paylaştı.Alişan,geçtiğimiz Cumartesi günü, "Abdülhamid" dizisinde rol alan Buse Varol'u setteyken ziyaret edip büyük bir sürprize imza atmıştı. Bir anda yüzüğünü çıkaran Alişan, sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu.Alişan, Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol ile nişanlanmış ancak çift anlaşamayınca ayrılmışlardı.

Alişan kimdir?

Asıl ismiyle Serkan Burak, 19 Haziran 1976’da Kasımpaşa, İstanbul’da dünyaya geldi. Ailesi aslen Bingöl’ün Kiği ilçesinden olan Alişan, daha çok küçük yaşlardayken müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle dikkatleri çekti. Okuduğu türkülerle okul yıllarında da öğretmenleri arasında ilgi odağı oldu. Aslında pilot olmak isteyen Alişan girdiği üniversite sınavlarında başarılı olamadı. 21 yaşındayken Prestij Müzik‘le çalışmaya başlayan Alişan’ın, Sana Birşey Olmasın (1997) adlı kaseti yayımlandı. Alişan bundan önce de liseye başladığında babasının da maddi desteğiyle bir kaset çıkarmıştı. Prestij Müzik’in üç ortağından biri olan Hilmi Topaloğlu, aile dostlarıydı. Kasedin çıkışında diğer ortaklar Mahsun Kırmızıgül ve Burhan Aydemir de katkıda bulundu. Alişan, albümden çıkarttığı ‘Kralı Gelse’ adlı parçayla tanındı. Alişan daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı‘na girdi. Alişan, 1998’de Aynalı Tahir adlı diziyle televizyon seyircisinin karşısına çıktı. Senaryosunu Sergin Akyaz’ın yazdığı ve Kayra Şenocak, Erkan Petekkaya, Yeşim Biber, Saruhan Yücel, Emine Ün, Tuğba Özay ve Doğa Bekleriz’in de oynadığı dizide, ‘Tahir’ rolünü cane çok sevildi. Erol Köse ile çalışmaya başlayan ve 1999’da ‘Var Ya’ adlı ikinci kasedini çıkartan Alişan, dizi oyunculuğuna da devam etti. Aynı yıl ‘Kurt Kapanı’ (Falçata Kemal rolünde) adlı dizide Kenan Kalav ve Pınar Altuğ’la birlikte oynadı. 2001’de ise ‘Aşkına Eşkıya’ adlı dizide başrol oynadı. Berşan rolündeki Alişan’a Arzu Yanardağ, Erkan Petekkaya ve Hande Kazanova eşlik etti. Alişan 2002’de ise Sait Faik Abasıyanık’ın eserinden uyarlanan ve başrollerinde Sibel Can, Müjdat Gezen ile Bulut Aras’ın da olduğu, ‘Papatya ile Karabiber’ isimli Ümit Efekan filminde rol aldı. Karabiber adlı klarnetçi karayağız bir genci canlandırdığı film, Eylül 2004’te vizyona girdi.2004’de yönetmenliğini Yaşar Seriner’le birlikte Serdar Akar’ın yaptığı Cennet Mahallesi adlı komedi dizisinde rol almaya başladı. Alişan, Mahallenin gülü güzeller güzeli dansöz Sultan ile yanık sesli kemancı Ferhat’ın aşkını konu alan dizide, Ferhat rolünü canlandırırken, Sultan rolünde ise Çağla Şikel vardı. Başladığından itibaren çok sevilen dizide Melek Baykal, Müjdat Gezen, Zeki Alasya, Zihni Göktay ve Özkan Uğur gibi sanatçılar da yer aldı. Nisan 2007’de ‘Kimselere Güvenmiyorum’ adlı 3. albümünü çıkartan Alişan, albümüyle de büyük beğeni topladı. Sanatçı birkaç ay önce yaptığı bir açıklamada “Aman kimse oyunculuğun şarkıcılığı bana unutturduğunu zannetmesin. Nisan ayında yeni albümümü çıkartacağım. Hayatımın en güzel albümü olacağını şimdiden söyleyebilirim” diye konuşmuştu. Alişan, yaklaşık beş yıldır devam eden birlikteliklerinin sonucunda 7 Ocak 2007 ‘de ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil ile nişanlandı. Erbil’in evinde yapılan törende çiftin yüzüklerini ünlü yapımcı İlker İnanoğlu taktı. Erbil ise nişanın ardından “Bizim Türk örf adetlerine gore yapılan bir tören oldu. Kız evi naz evidir. Alişan hem bizim hem de Türk halkının sevdiği bir sanatçı, yaklaşık 5 yıllık birlikteliği resmiyete döktük artık biz bir aileyiz” demişti. Fakat çift, kararlaştırılan evlilik tarihine de rağmen kısa süre sonra ayrılık kararı aldı.