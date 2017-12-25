"Allah kötü kalplilerden korusun.”

Sunucu Dilay Korkmaz , Demet Akalın'a çok sert verdi.Starlife programı sunucusu Dilay Korkmaz kendisi için “Bu kızı çok mu aradınız?” diyen şarkıcı Demet Akalın’a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Şarkıcı Demet Akalın, Star TV'nin magazin programı Star Life'ın sunucusu Dilay Korkmaz için Twitter'dan "Starlife bu sunucu kızı cok aramış mı ya direk zapp" ifadesini kullanmıştı. Bu paylaşımın ardından sunucu Dilay Korkmaz da kendi Instagram hesabından Demet Akalın'a şöyle yanıt verdi: “Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun.”

Medyaradar