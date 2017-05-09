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09 Mayıs 2017 Salı 12:18

Alman polisinden skandal tavır

 Ünlü oyuncu Talat Bulut'un kızı alman polisinin işgüzarlığı yüzünden uçağı kaçırdı

Alman polisinden skandal tavır
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Alman polisinden skandal tavır
   Ünlü oyuncu Talat Bulut'un kızı alman polisinin işgüzarlığı yüzünden uçağı kaçırdı.Kızının neden gelmediğini merak eden ünlü oyuncu, kızından gelen telefonla adeta çıldırdı. Alman polisi, Talat Bulut’un kızının bavullarını, Türk pasaportuna sahip olduğunu görünce, uçağa binişte didik didik aramış. Uçağının kaçacağını söyleyip sinirlenen genç kıza ise polisler “Bize sinirlenmeyin. Sinirlenirseniz sonuçlarını böyle yaşarsınız!” cevabını vermiş. Kızı uçağı kaçırınca çok sinirlenen Talat Bulut, havalimanında yolcu bavullarının taşındığı banda oturup, kızının yaşadıklarını anlattı.
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Talat BulutAlman PolisiKızı
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