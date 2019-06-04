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Alpay'a konserde söylediği sözler yüzünden soruşturma

Türk müziğinin güçlü yorumcusu sanatçı Alpay'ın, müzik hayatının 50. yılında verdiği konser sırasında sarfettiği sözler yüzünden hakkında terör soruşturması açıldı..

Alpay'a konserde söylediği sözler yüzünden soruşturma

Türk müziğinin güçlü yorumcusu sanatçı Alpay'ın, müzik hayatının 50. yılında verdiği konser sırasında sarfettiği sözler yüzünden hakkında terör soruşturması açıldı..

04 Haziran 2019 Salı 22:13
Alpay'a konserde söylediği sözler yüzünden soruşturma

Alpay'a konserde söylediği sözler yüzünden soruşturma


Müzik hayatının 50. yılını düzenlediği konserlerle kutlayan, hayranlarıyla hasret gideren ünlü sanatçı Alpay, Zorlu PSM'de verdiği konser sırasında yaptığı konuşma yüzünden hakkında terör soruşturması açıldı.


Şarkıcı Alpay konser sırasında, "Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen insanlara gelsin" dedi. Seyircinin ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Konser sırasında, sahnede Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve Berkin Elvan'ın fotoğrafları gösterildi. Bu sırada Alpay, "Sıradaki şarkım, devlet tarafından zalimce katledilen bu güzel insanlara gelsin" dedi.

SEYİRCİ ŞİKAYET ETTİ

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, o gün konseri izleyen bir kişi, polis merkezine giderek Alpay'ın terör örgütü üyelerini övdüğü ve devleti aşağıladığı iddiasıyla sanatçıdan şikayetçi oldu. Seyircinin ihbarı sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
AlpayTerörKonserZorlu PSM
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