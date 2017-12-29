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Alper Potuk fena yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk gece kaçamağında fena yakalandı.

Alper Potuk fena yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk gece kaçamağında fena yakalandı.

29 Aralık 2017 Cuma 08:50
Alper Potuk fena yakalandı

Alper Potuk fena yakalandı

   Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk gece kaçamağında fena yakalandı.Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk ile Ozan Tufan, önceki gece gittikleri Karaköy'deki kulüpten iki kadın arkadaşıyla ayrıldı.  Grup, Nişantaşı'ndaki bir başka kulübün önünde araçtan inerken flaşlar patladı, ortalık karıştı. Ozan Tufan koşar adım içeri girerken kız arkadaşının "Ozan beni bekle" diye seslendiği duyuldu. Onların ardından diğer genç kız da araçtan indi. Alper Potuk ise son anda inmekten vazgeçip son sürat uzaklaştı.

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Son Güncelleme: 29.12.2017 06:04
Anahtar Kelimeler:
Alper PotukFenerbahçe
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