Altı erkeğin bulunduğu odaya kilitlemişler

Ünlü manken Şenay Akay ile bir dönem sunuculuğunu yaptığı programın yapımcıları arasındaki davada ilginç iddialar ortaya çıktı.Şenay “beni altı erkeğin bulunduğu odaya kilitlediler.” dedi.
Şenay Akay, olayı şöyle anlattı: "A.S. kendisini darp ettiğimi söylüyor ama bu mümkün değil. Ben tacize uğradım.Para yüzünden tartıştığım yapım ekibinden T.S. kapıyı kilitledi. Bana küfür etti. Kardeşi ise beni dudağımdan öpmeye kalktı, ardından darp etti. Ben altı erkeğin bulunduğu bir odadaydım. Orada bir erkeği darp etmem mümkün değil. Psikolojim bozuldu."
İddiaya göre Şenay Akay, bir TV kanalında sunduğu programdan parasını alamadı. Bunun üzerine yapım şirketinden iki görevli ile tartıştı. Ardından Şenay Akay, "Tacize uğradım, darp edildim" diye şikayetçi oldu. Yapım şirketinden iki kişi ise Şenay Akay'ın kendilerini darp edip tehdit ettiğini söyleyerek davacı oldu. (Sabah)