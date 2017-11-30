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Ameliyatla kadın olan Selin'in sevgilisi sosyal hesaplarını kapattı

Ameliyatla cinsiyet değiştirip kadın olan Selin Ciğerci'nin Diyarbekirsporlu futbolcu Gökhan Çıra ile ilişkisi ortaya çıktı.

Ameliyatla kadın olan Selin'in sevgilisi sosyal hesaplarını kapattı

Ameliyatla cinsiyet değiştirip kadın olan Selin Ciğerci'nin Diyarbekirsporlu futbolcu Gökhan Çıra ile ilişkisi ortaya çıktı.

30 Kasım 2017 Perşembe 11:31
Ameliyatla kadın olan Selin'in sevgilisi sosyal hesaplarını kapattı

Ameliyatla kadın olan Selin'in sevgilisi sosyal hesaplarını kapattı

      Ameliyatla cinsiyet değiştirip kadın olan Selin Ciğerci'nin Diyarbekirsporlu futbolcu Gökhan Çıra ile ilişkisi ortaya çıktı. İlişkinin haber olmasının ardından Diyarbekirli futbolcu Gökhan Çıra, sosyal medya hesaplarını kapattı.21 yaşındaki genç futbolcunun bu radikal kararı, sevgilisi Selin Ciğerci'yle yaşadığı ilşkiyi ilan etmekten çekindiği şeklinde yorumlandı.İlişkilerinin ortaya çıkmasının ardından konuşan Selin Ciğerci ise şunları söyledi:" 3 yıl önce tanıştık. Bir sene düşündüm. Olgun biri olduğu için kabul ettim. Sinema projem olduğu için 2018 yılında evlenmeyi düşünüyoruz. Evlat edinmeyi istiyoruz. Bana babam bakacağına kocam baksın. Asla çapkın bir kadın olmadım. Kadınların kalbini de kazanmış bir kadınım seviliyorum, mutluyum" Selin Ciğerci takipçileri tarafından sık sık Harika Avcı'nın gençliğine benzetiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Selin CiğerciGökhan Çıra
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