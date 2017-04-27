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27 Nisan 2017 Perşembe 09:47

Amerika'ya temelli yerleşmiyoruz

 Birkaç yıl önce Bülent Şakrak ile evlenerek ikinci çocuğuna hamile olan oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün Four Seasons’ta gerçekleşen Zubizu etkinliğinde anne ve anne adaylarıyla buluştu

Amerika'ya temelli yerleşmiyoruz
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Amerika'ya temelli yerleşmiyoruz
   Birkaç yıl önce Bülent Şakrak ile evlenerek ikinci çocuğuna hamile olan oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün Four Seasons’ta gerçekleşen Zubizu etkinliğinde anne ve anne adaylarıyla buluştu.Konferansa konuşmacı olarak katılan Ceyda Düvenci,konuşma  öncesinde basın mensuplarının  sorularını yanıtladı. Ailesi ile Amerika'ya yerleşiyor haberlerine açıklık getiren Düvenci, konuyla ilgili şöyle konuştu;“Amerika'ya temelli yerleşmiyoruz. Kızım Melisa'nın özel bakımı ve doktoru orada olduğu için her sene zaten yaz aylarını Amerika'da geçiriyoruz. Uzun bir süre kalacağımız için Bülent boş durmamak adına oyalanmak için kendisine iş kurmayı planlıyor. Oradan ev almak daha hesaplı geldi. Doğumum da temmuz ayına denk geldiği için kısmetse doğumumu orada doğuracağım. Biz ülkemizi seviyoruz, başka ülkeye yerleşmeyiz.”
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Ceyda DüvenciAmerikaye Yerleşiyor
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