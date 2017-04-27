Amerika'ya temelli yerleşmiyoruz

Birkaç yıl önce Bülent Şakrak ile evlenerek ikinci çocuğuna hamile olan oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün Four Seasons’ta gerçekleşen Zubizu etkinliğinde anne ve anne adaylarıyla buluştu

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