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Anne Marie, Şırnaklı genç ile sahnede ile düet yaptı 

6 ay önce sosyal medyayı sallayan Smule düeti sahneye taşındı. Ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie'nin Rockbye şarkısına Şırnaklı genç sahnede eşlik etti. Kilyos'ta konser veren Anne Marie ile düet için Şırnak'tan gelen Mehmet Ali Şula'nın sesi dinleyenleri kendine hayran bıraktı.

Anne Marie, Şırnaklı genç ile sahnede ile düet yaptı 

6 ay önce sosyal medyayı sallayan Smule düeti sahneye taşındı. Ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie'nin Rockbye şarkısına Şırnaklı genç sahnede eşlik etti. Kilyos'ta konser veren Anne Marie ile düet için Şırnak'tan gelen Mehmet Ali Şula'nın sesi dinleyenleri kendine hayran bıraktı.

10 Eylül 2017 Pazar 12:20
Anne Marie, Şırnaklı genç ile sahnede ile düet yaptı 

Anne Marie, Şırnaklı genç ile sahnede ile düet yaptı 

Smule'de yaptığı düetle sosyal medyanın gündemine oturan Şırnaklı Mehmet Ali Şulan'ın hayali gerçek oldu. Smule üzerinden Rockabye şarkısını birlikte söyleyen ikili İstanbul'da birlikte aynı sahneyi paylaştı. Kilyos'ta sahne alan Anne Marie, kendisiyle düet yapmaya davet ettiği Mehmet Ali Şulan'ı sahneye davet ederek, sevilen şarkısını birlikte söyledi.

İZLENME REKORLARI KIRMIŞTI

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Şulan, bir sosyal medya programı aracılığıyla ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie'ye "Rockabye" şarkısında eşlik ettiği video ile gündeme gelmişti.

Oldukça ilgi çeken videonun ardından İstanbul'da konser vermeye gelen Anne Marie, Şulan'ı da konsere davet etti.

9 Eylül Cumartesi akşamı Kilyos'taki bir etkinlikte sahne alan Anne Marie, Şulan'ı da sahneye çağırarak "Rockabye" isimli şarkıyı birlikte söyledi.

SOSYAL MEDYADAN DAVET ETMİŞTİ

Anne Marie, ‘Rockabye’ videosu ile sosyal medyada büyük beğeni toplayan Cizreli Mehmet Ali Şulan’ı da konserine davet etmişti.

Marie, Şulan’a sosyal medyadan ulaşarak; “Yarın İstanbul’da mısın benimle birlikte Rockabye söyler misin” demişti. 

Şulan ise Cizre’den İstanbul’a uçak biletinin az olması nedeniyle ilk başta teklifi reddetmek zorunda kaldı. Ancak bilet bulabilen Şulan İstanbul’da Marie ile birlikte sahne aldı. Şulan “Zor da olsa uçak bileti buldum. Marie ile birlikte sahne almak çok güzel. Şu an çok mutluyum” diye konuştu.

Anne Marie Rockabye ve Cizreli Mehmet: Düet mi, montaj mı?
Anne Marie Rockabye ve Cizreli Mehmet: Düet mi, montaj mı?
Anahtar Kelimeler:
RockabyeAnne Marie
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