Annesi için dua istedi

Sosyal medya hesabından hayranlarının endişelerini gidermek için paylaşımda bulunan Deniz Seki, son zamanlarda gerçekleştirdiği hastane ziyaretlerinin sebebini annesiyle çekilmiş bir fotoğraf üzerinden açıkladı.

İşte Deniz Seki’nin o paylaşımı ve açıklaması:

“Merak eden herkese teşekkür ederim. Benim için değil annem için hastaneye gidip geliyoruz. Annemin ameliyat olması gerekiyor. Ama biliyorsunuz ben yokken 2 defa büyük ameliyat geçirdi şimdi onunla ilgileniyorum. Analı kızlı başbaşa vakit geçiriyoruz. Allah başta benim annem olmak üzere tüm annelere sağlık ve uzun ömürler versin. Anneciğime güzel dualarınızı yollarsanız çok mutlu olurum…”

Sözcü