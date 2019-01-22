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Annesine benzerliği ile dikkatleri çekti

  Ünlü oyuncu Demi Moore'un kızı görenleri hayrete düşürdü.

Annesine benzerliği ile dikkatleri çekti

  Ünlü oyuncu Demi Moore'un kızı görenleri hayrete düşürdü.

22 Ocak 2019 Salı 16:04
Annesine benzerliği ile dikkatleri çekti

Annesine benzerliği ile dikkatleri çekti

    Ünlü oyuncu Demi Moore'un kızı görenleri hayrete düşürdü.Bruce Willis ile Demi Moore'un kızı Rumer Willis, katıldığı özel gecede şıklığı ve güzelliğiyle dikkat çekti.Müzik ve sinema dünyasının yıldızlarını bir araya getiren gecenin en çok ilgi gören konuğu ise Rumer Willis oldu. 

   Bruce Willis ile Demi Moore'un evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızları olan Rumer Willis, sarı elbisesiyle sergilediği sade şıklık ile de tam puan aldı.30 yaşındaki Rumer Willis, kırmızı halıda uzun uzun objektiflere poz verdi.Genç kadının annesi Demi Moore'a benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. 

   Birçok kişi "Demi Moore, tahtını büyük kızına devretti" yorumunu yaptı.1988 doğumlu güzel, annesi ve babası gibi oyunculuk yapıyor. Ayrıca müzikle ilgileniyor.Gösteri dünyasının ünlüleri, önceki gün Las Vegas'taki bir açılışta bir araya geldi.

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Son Güncelleme: 22.01.2019 13:14
Anahtar Kelimeler:
Rumer WillisDemi MooreBruce Willis
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