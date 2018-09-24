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Arabadan attığı telefonu sosyal medyadan arıyor

Esra ve Ceyda kardeşlerin kavgaları bitmiyor.

Arabadan attığı telefonu sosyal medyadan arıyor

Esra ve Ceyda kardeşlerin kavgaları bitmiyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:43
Arabadan attığı telefonu sosyal medyadan arıyor

Arabadan attığı telefonu sosyal medyadan arıyor

    Esra ve Ceyda kardeşlerin kavgaları bitmiyor.Bu sefer araç içinde seyir halinde kavga eden kardeşler Esra Ersoy kardeşinin telefonunu arabadan dışarıya attı.Son zamanlarda magazin sayfalarına kavga haberleriyle yansıyan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler bu sefer de otomobilin içerisinde kavga etti. Kavga sırasında kardeşinin telefonunu camdan atan Esra Ersoy, telefonu bulmak için sosyal medya sayfasından paylaşımda bulundu.Sokak ortasında kavgalarıyla ünlenen Ciciş kardeşler Esra ve Ceyda Ersoy yine birbirine girdi. Esra Ersoy tartıştığı kardeşinin Iphone telefonunu arabanın camından attı. Daha sonra barışan kardeşler bu kez de otomobilin camından attığı telefonu aramaya koyuldu. Esra Ersoy, telefonun bulunması için takipçilerinden yardım istedi. İşte Ersoy’un Instagram hesabından yaptığı yardım çağrısı;

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Esra Ve Ceyda
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