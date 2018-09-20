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“Arada bir düşmüş taklidi yapacaksın ki, kahpeleri öğreneceksin”

Oyuncu Ceren Hindistan sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

“Arada bir düşmüş taklidi yapacaksın ki, kahpeleri öğreneceksin”

Oyuncu Ceren Hindistan sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:37
“Arada bir düşmüş taklidi yapacaksın ki, kahpeleri öğreneceksin”

“Arada bir düşmüş taklidi yapacaksın ki, kahpeleri öğreneceksin”

    Oyuncu Ceren Hindistan sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.Oyuncu Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şarkıcı Demet Akalın'a destekte bulundu.Kızının hastalığını tedavi ettirmediği gerekçesiyle gündeme gelen ve sonrasında yaptığı açıklamalarla eski eşinden şiddet gördüğü ortaya çıkan Ceren Hindistan yaşadığı bu kötü günleri geride bıraktı. Kızının tedavisiyle yakından ilgilendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösteren ve kendisine yapılan suçlamaların haksız olduğunu iddia eden Ceren Hindistan yaptığı son paylaşımla bu defa şarkıcı Demet Akalın’a destek çıktı.

 

   Hindistan, sosyal medya hesabından paylaştığı; “Arada bir düşmüş taklidi yapacaksın ki, kahpeleri öğreneceksin” sözünü üstü kapalı bir şekilde göndermede bulunduğu Demet Akalın da fark edince bu sözleri beğenmekte gecikmedi.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Ceren Hindistan
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