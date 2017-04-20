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20 Nisan 2017 Perşembe 09:24

Arda'dan kardeşine yalı jesti: Bir yıllık kirasını peşin ödedi

Arda Turan, İstanbul'daki ticari işlerini takip eden kardeşi Okan Turan için Rumeli Hisarı'nda aylık 15 bin dolara yalı dairesi kiraladı.

Arda'dan kardeşine yalı jesti: Bir yıllık kirasını peşin ödedi
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Arda'dan kardeşine yalı jesti: Bir yıllık kirasını peşin ödedi

Futbol yıldızı Arda Turan, kardeşi Okan Turan'a 'Trafik çilesi çekmesin' diye aylığı 15 bin dolara yalı kiraladığı ortaya çıktı.

Ünlü futbolcu Arda Turan, İstanbul'daki ticari işlerini takip eden kardeşi Okan Turan için Rumeli Hisarı'nda aylık 15 bin dolara yalı dairesi kiraladı. Arda, bir yıllık kirasını peşin ödediği yalı dairesi için masraftan da kaçınmadı

'TRAFİK ÇİLESİ ÇEKMESİN' DEDİ

İspanyol devi Barcelona’da top koşturan Arda Turan, tüm imkânlarını ailesi için seferber ediyor.
Milli futbolcu Arda Turan, kardeşi Okan Turan’a Boğaz’da aylığı 15 bin lira olan yalı dairesi kiraladı. Yıldız futbolcu bir yıllık kirayı da peşin ödedi. Halen  Bahçeköy’deki villasında oturan kardeşi Okan için kesenin ağzını açtı. İstanbul’daki tüm ticari işlerini takip eden kardeşinin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için Turan, şehrin göbeğinde ev tuttu. Rumeli Hisarı sırtlarında, aylık 15 bin TL’den Boğaz’a nazır bir yalı dairesi kiralayan yıldız futbolcu, bir yıllık kirayı da peşin ödedi.

Turan’ın şehirden uzak ve aidat masrafı Boğaz manzaralı evlerin kirasıyla yarışan Bahçeköy’deki villasını ise kiraya vereceği öğrenildi. Bahçeköy’deki villa hayatından daha önce Demet Akbağ, Gülben Ergen, Beyaz, Mahsun Kırmızıgül ve son olarak da Ajda Pekkan vazgeçmişti. Süper lüks villalarını satan ya da kiraya veren ünlülerin kaçışının altında, ulaşım sıkıntısının yanı sıra astronomik aidat giderlerinin yattığı konuşuluyor.


 
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Arda TuranOkan Turan
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