Arda'dan kardeşine yalı jesti: Bir yıllık kirasını peşin ödedi

'TRAFİK ÇİLESİ ÇEKMESİN' DEDİ

Futbol yıldızı, kardeşi'a 'Trafik çilesi çekmesin' diye aylığı 15 bin dolara yalı kiraladığı ortaya çıktı.Ünlü futbolcu Arda Turan, İstanbul'daki ticari işlerini takip eden kardeşi Okan Turan için Rumeli Hisarı'nda aylık 15 bin dolara yalı dairesi kiraladı. Arda, bir yıllık kirasını peşin ödediği yalı dairesi için masraftan da kaçınmadıİspanyol devi Barcelona’da top koşturan Arda Turan, tüm imkânlarını ailesi için seferber ediyor.kardeşi’a Boğaz’da aylığı 15 bin lira olan yalı dairesi kiraladı. Yıldız futbolcu bir yıllık kirayı da peşin ödedi. Halen Bahçeköy’deki villasında oturan kardeşi Okan için kesenin ağzını açtı. İstanbul’daki tüm ticari işlerini takip eden kardeşinin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için Turan, şehrin göbeğinde ev tuttu. Rumeli Hisarı sırtlarında, aylık 15 bin TL’den Boğaz’a nazır bir yalı dairesi kiralayan yıldız futbolcu, bir yıllık kirayı da peşin ödedi.Turan’ın şehirden uzak ve aidat masrafı Boğaz manzaralı evlerin kirasıyla yarışan Bahçeköy’deki villasını ise kiraya vereceği öğrenildi. Bahçeköy’deki villa hayatından daha önceve son olarak davazgeçmişti. Süper lüks villalarını satan ya da kiraya veren ünlülerin kaçışının altında, ulaşım sıkıntısının yanı sıra astronomik aidat giderlerinin yattığı konuşuluyor.