Usta sanatçı Arif Sağ hastaneye kaldırıldı.13 Mayıs'ta Sebahat Akkiraz ve Erdal Erzincan ile İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konser öncesi rahatsızlanan usta sanatçı hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sonrası doktorların uyarısı ile konsere çıkmayan Arif Sağ, yerine oğlu Tolga Sağ'ı gönderdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de Arif Sağ'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Arif Sağ hayranlarını korkuttu
Usta sanatçı Arif Sağ hastaneye kaldırıldı.
Usta sanatçı Arif Sağ hastaneye kaldırıldı.13 Mayıs'ta Sebahat Akkiraz ve Erdal Erzincan ile İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konser öncesi rahatsızlanan usta sanatçı hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sonrası doktorların uyarısı ile konsere çıkmayan Arif Sağ, yerine oğlu Tolga Sağ'ı gönderdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de Arif Sağ'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.