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"Arkada kanserli bebek bırak. Üstüne evlenirken 'her şey inat' de. Yuhhh yuh!

Ünlü popçu Demet Akalın Nursel Ergin'in sözlerine sert cevap verdi

"Arkada kanserli bebek bırak. Üstüne evlenirken 'her şey inat' de. Yuhhh yuh!

Ünlü popçu Demet Akalın Nursel Ergin'in sözlerine sert cevap verdi

26 Kasım 2017 Pazar 16:07
"Arkada kanserli bebek bırak. Üstüne evlenirken 'her şey inat' de. Yuhhh yuh!

"Arkada kanserli bebek bırak. Üstüne evlenirken 'her şey inat' de. Yuhhh yuh!

   Ünlü popçu Demet Akalın Nursel Ergin'in sözlerine sert cevap verdi.Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla tanınan, yemek programı sunucusu Nursel Ergin, nişanlısı Murat Akyer ile önceki akşam evlendi. Nursel Ergin'in "Her şeye rağmen evlendik" sözleri Demet Akalın'ın tepkisine neden oldu. Ünlü popçu, Twitter sayfasından isim vermeden şunları yazdı: "Arkada kanserli bebek bırak. Üstüne evlenirken 'her şey inat' de. Yuhhh yuh! Biz de bunlara prim verelim. Televizyona çıksınlar. Bize yazıklar olsun."  

   Sosyal medya Demet Akalın'ın mesajı Nursel Ergin'e gönderdiğini hemen anladı. Ancak Demet Akalın 'kanserli bebek' konusunda yanılmıştı. Çünkü kanseri yenen Murat Akyer'in çocuğu değil, ilk eşiydi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınNursel Ergin
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