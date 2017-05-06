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06 Mayıs 2017 Cumartesi 09:06

Armut gibi vucüda sahibim

 Oyuncu Sevda Demirel daha önceden rahatsız olduğunu belirterek çıkarttığı silikonlarını yeniden taktırdı.

Armut gibi vucüda sahibim
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Armut gibi vucüda sahibim
   Oyuncu Sevda Demirel daha önceden rahatsız olduğunu belirterek çıkarttığı silikonlarını yeniden taktırdı.Önceki gün köpeği Şila’yı veterinere götüren Sevda Demirel, “Memelerime yeniden silikon taktırdım. Çünkü armut gibi dümdüz bir vücuda sahiptim. Aynaya bakınca çok mutsuz oluyordum” dedi. Sevda Demirel, katıldığı bir televizyon programına 16 yılın ardından çıkarttığı silikonlarını da götürmüştü.Demirel, silikonların eski model olduğunu ve çok ağır olduğunu söylemişti. Silikonlar canlı yayında elden ele dolaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler
SilikonSevda Demirel
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