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Asena Atalay "Erkek olsam karı kız kovalarım"

Asena Atalay erkek olsanız ne yapardınız sorusuna ilginç yanıt verdi

Asena Atalay "Erkek olsam karı kız kovalarım"

Asena Atalay erkek olsanız ne yapardınız sorusuna ilginç yanıt verdi

02 Eylül 2018 Pazar 09:02
Asena Atalay "Erkek olsam karı kız kovalarım"

Asena Atalay "Erkek olsam karı kız kovalarım"

    Asena Atalay erkek olsanız ne yapardınız sorusuna ilginç yanıt verdi.Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Caner Erkin'den boşandıktan sonra, velayet davası ile magazin gündeminde çok konuşulan Asena Atalay sosyal medyada bir takipçisine verdiği cevapla çok konuşuldu.

 

   28 yaşındaki sunucunun, "Bir günlüğüne erkek olsan abla kimleri döversin?" sorusuna, "Karı kız kovalarım, bir gün erkek olmuşum ne gerek var hır gür" yanıtını vermesi dikkati çekti.

   Atalay ayrıca takipçisinin aşkla ilgili sorusuna ise düşündüren bir cevap verdi. Takipçinin, "Aşk acısı çekiyorum" yazan bir takipçisine, "Bayılırım" karşılığını verdi.Asena Atalay'ın instagram hesabındaki gönderilerin az olması da genç sunucunun sosyal medya ile arasının çok iyi olmadığı dikkatlerden kaçmadı.

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Asena Atalay
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