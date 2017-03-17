Asena Atalay,Üzerime oynuyorlar
Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Caner Erkin ve Asena Atalay arasında sular durulmak bilmiyor. Daha önce Caner Erkin'den yüklü miktarda tazminat isteyen ve oğlu Çınar için astronomik harcamalardan oluşan bir liste çıkaran Asena Atalay, bu kez ünlü futbolcunun servetinin yarısını talep etmişti.
Evde olup bitenleri eski eşi Caner Erkin’e aktardığı gerekçesiyle oğlunun dadısını işten çıkardığı konuşulan Asena Atalay, söz konusu haberlere isyan etti.Gündemden düşmeyen ve sık sık tepki alan Asena Atalay yaptığı açıklamada isyan etti. Atalay, “Benim üzerime oynuyorlar. Olaylar anlatıldığı gibi değil. İnsanlar beni robot sanıyor ama benim de bir kalbim olduğunu unutuyorlar” diye serzenişte bulundu.
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