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26 Nisan 2017 Çarşamba 08:52

Aşkı belgelendi

Fenerbahçe'nn orta saha oyuncusu Alper Potuk ve oyuncu Tuvana aşkı belgelendi

Aşkı belgelendi
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Aşkı belgelendi
    Fenerbahçe'nn orta saha oyuncusu Alper Potuk ve oyuncu Tuvana aşkı belgelendi.İkili önceki akşam baş başa yemek yerken görüntülendiler.Geçen yıl haklarında çıkan aşk haberlerini yalanlayan oyuncu Tuvana Türkay ve Fenerbahçeli Alper Potuk, önceki akşam Arnavutköy’de baş başa yemekteydi.
   Tuvana Türkay, geçen kasımda oynanan Fenerbahçe-Manchester United maçını Alper Potuk’un 7 numaralı formasıyla tribünden izlemiş, ancak devamında çıkan aşk haberlerini kesin bir dille yalanlamıştı. İkili, önceki akşam Şanda Tiryaki Ocakbaşı’nda baş başa yemek planı yapınca kaçış oyunu sona erdi.Türkay ve Potuk, kapıda habercilerin olduğunu duyunca restorandan ayrı ayrı çıktı. Potuk, son model Ferrari’si ile oradan ayrıldı.Türkay ise bahçe bölümündeki 2 metrelik duvardan atlamaya kalktı. Son anda bu riskli hareketten vazgeçen ve yine ön kapıya yönelen oyuncu, “Yeni aşk mı?” sorusuna “Burası restoran, birlikte yemek yedik o kadar” diye yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler
Alper PotukTuvana Türkay
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