Aşkını bitirdi

Şu sıralar Bozcaada’da tatil yapan sanatçı İrem Derici, geçirdiği zor günleri atlatmaya çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda Lider Şahin’in telefonunda başka bir kadından gelen mesajları gördükten sonra sinir krizi geçiren İrem Derici, sevgilisi Lider Şahin’i evden kovmuştu. 1 aylık ayrılığa dayanamayan İrem Derici, ihaneti kabullenip 21 Temmuz’da Lider ile tatile çıkmıştı. Eşi Rıza Esendemir'le iki yıllık evliliğini noktalayan İrem Derici, Selami Şahin'in oğlu Lider'le 20 Mayıs 2016’da aşk yaşamaya başlamıştı. 1 sene boyunca bir ayrılan bir barışan çift ilişkilerinden dikiş tutturamadı.Sözcü gazetesine açıklama yapan İrem Derici’nin menajeri, Derici’nin yaklaşık 2 haftadır Lider’le görüşmediğini ve ilişkinin 2 hafta önce bittiğini açıkladı.