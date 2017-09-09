Aşkını sosyal medyadan ilan etti

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu, oyuncu sevgilisi'a hediye olarak bir köpek aldı.Tuvana Türkay, önceki gün sevimli bir köpekle çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.Instagram'da yayımladığı kareyenotunu yazan Tuvana Türkay'ın, 'hayat' kelimesindeki 'a' harfini büyük yazarak, aşkı Alper Potuk'u işaret etmesi dikkat çekti.Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan güzel oyuncunun, sevgilisinin hediyesi olan köpekle çektirdiği fotoğraf takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

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