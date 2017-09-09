09 Eylül 2017 Cumartesi 08:57
Aşkını sosyal medyadan ilan etti
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Alper Potuk
, oyuncu sevgilisi Tuvana Türkay
'a hediye olarak bir köpek aldı.Tuvana Türkay, önceki gün sevimli bir köpekle çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.Instagram'da yayımladığı kareye "Sevmek güç veriyor. Sevilmek hAyat"
notunu yazan Tuvana Türkay'ın, 'hayat' kelimesindeki 'a' harfini büyük yazarak, aşkı Alper Potuk'u işaret etmesi dikkat çekti.Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan güzel oyuncunun, sevgilisinin hediyesi olan köpekle çektirdiği fotoğraf takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
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