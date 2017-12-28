Aslı Enver'den cesur poz

Oyuncu Aslı Enver verdiği cesur pozla sosyal medyayı salladı.İstanbullu Gelin dizisinin başrol oyuncusu Aslı Enver, bir çorap markası için verdiği pozu Instagram'da paylaştı. DAKİKALAR İÇİNDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI Oldukça cesur bir poz veren Aslı Enver'e dakikalar içinde beğeni yağdı. Aslı Enver'in fotoğrafını görenler "Murat çok kıskanacak" demeden edemedi. Aslı Enver fotoğrafının altına "Sağlık, mutluluk dolu bir yıl olsun." notunu düştü.

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